Мост в Карелии отремонтировали после вмешательства прокуратуры

После жалоб жителей города Лахденпохья на аварийное состояние моста через реку Аурайоки прокуратура района провела проверку, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Было установлено, что мост был частично разрушен, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью жителей и гостей города.

Надзорный орган внес главе района представление об устранении нарушений. В результате после вмешательства прокуратуры мост был отремонтирован. // Фото «Петрозаводск говорит»