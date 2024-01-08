Отпуск-2024: выбираем между количеством дней и денежной выгодой

Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами 2024 года для выхода в отпуск, а наименее выгодными - январь и июнь, поделились своим мнением с РИА Новости опрошенные эксперты.

«Если мы говорим не об экономии дней, а о финансовой выгоде, в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь. Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы»,

- сказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Если же работник хочет сохранить больше дней отпуска, то лучшими месяцами для этого будут январь, май и июнь, когда отпускные дни можно присоединить к праздничным, отметил эксперт. Он уточнил, что кадровая служба при назначении отпуска всегда уточняет этот момент - хочет ли работник сохранить максимальное количество дней отпуска, или для него важно не потерять в деньгах.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева отметила, что наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты, потому что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

«Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня»,

– объяснила Нечаева.

По её словам, по сути, СДЗ - это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученное число умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Эксперт уточнила, что в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник получает не обычную зарплату, а средний заработок.

«Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», – добавила Нечаева. // Фото: awesomecontent / Freepik