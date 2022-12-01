Отопление в Медвежьегорске отключили в мороз в первый день зимы

С наступлением зимы отопление исчезло из домов жителей Медвежьегорска. Теплоснабжение в жилом фонде отключили 1 декабря, об этом горожан предупредили в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

Работу котельной «Советская» остановили с 07:00 до 13:00 из-за ремонтных работ. Там именно в четверг чистят котлы. Температура воздуха в Медвежьегорске составляет минус 5 градусов.

Под отключение попали дома на улицах Советской, Артемьева, Карла Маркса, Кирова, Онежской, Коммунаров, Заводской.

Жители города спрашивают, почему нельзя было сделать это летом. Некоторые иронизируют, что тогда люди не ощутили бы.

Кроме того, районная администрация сообщили в своей группе ВКонтакте, что 1 декабря не будет холодной воды в домах на улицах Ленина и Дзержинского. Также возможны перепады давления в Медвежьегорской школе № 3 и в поселке Труда. С 09:00 до 17:00 компания «СТОК» проводит ремонтные работы. // фото: freepik.com