10 декабря в Петрозаводске пройдет ярмарка квартир

10 декабря жителям Петрозаводска предоставится возможность выгодно приобрести недвижимость. В 11 часов утра в Многофункциональном центре недвижимости стартует Ярмарка квартир – традиционное событие, где можно купить недвижимость с весомой скидкой. Ярмарка проходит уже в пятнадцатый раз и радует Петрозаводчан новыми предложениями.

На ярмарке можно не только приобрести квартиру, но и познакомиться с МФЦН, получить консультацию по вопросам недвижимости и поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров мероприятия: Karelia Home, Kerama Marazzi и Карельский оператор недвижимости.

Кстати, при покупке недвижимости в день ярмарки организаторы обещают дополнительную скидку 50 тысяч рублей на объекты, участвующие в акции!

Ярмарка будет работать 10 декабря с 11.00 до 16.00 в МФЦН по адресу: ул. Красная, 49, 2 этаж.

Подробности можно узнать по телефону Многофункционального центра недвижимости: (88142) 777-888, в группе ВКонтакте или на сайте.

ООО «Многофункциональный центр НЕДВИЖИМОСТИ». ИНН 1001328131. Реклама.