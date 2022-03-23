Отопление и горячую воду отключили на четырех улицах Петрозаводска

Днем 23 марта, в среду, жители домов на четырех улицах Петрозаводска остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

Отключение произошло в 14:20 на улицах Гвардейской, Сусанина, Ключевой и Водников.

Причиной стало повреждение на сетях АО «ПКС - Тепловые сети». Аварию сейчас устраняют, ориентировочно воду и тепло дадут до 21:00. // Фото: RonPorter/pixabay.com