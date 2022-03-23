Бомж в Петрозаводске украл дорогой велосипед и продал за 500 рублей

Велосипеда стоимостью более 15 тысяч рублей лишился 35-летний житель Петрозаводска. Мужчина оставил его около входа в кафе, сообщили в МВД Карелии.

Поскольку внутрь петрозаводчанин зашел ненадолго, он не стал пристегивать велосипед противоугонным тросом. Вернувшись, владелец не нашел его на месте и обратился в полицию.

Оказалось, двухколесное транспортное средство приметил и увел 51-летний человек без определенного места жительства. Он укатил велосипед и продал прохожему всего за 500 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Pexels/pixabay.com