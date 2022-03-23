Пенсионер в Карелии перепутал друга с лосем и застрелил

Виновного в неосторожном убийстве своего приятеля 68-летнего охотника приговорили к ограничению свободы. Мужчина выстрелил в товарища, приняв его за лося, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мужчина отправился на охоту с 69-летним знакомым в лесной массив Пряжинского района. Заметив движение в кустах, он решил, что там находится лось, и выстрелил.

Но пуля попала в его товарища, который скончался в машине скорой помощи от сквозного ранения. Виновника осудили за причинение смерти по неосторожности.

Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы и взыскал в пользу семьи погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. // Фото: pixabay.com