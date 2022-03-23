Полиция пришла к руководителю художественной студии в Петрозаводске

Правоохранительные органы пришли к жительнице Петрозаводска, руководителю художественной студии Ирине Быстровой. Возможно, это связано с тем, что она размещала на своей странице в соцсети посты против военной спецоперации в Украине.

По информации «ПТЗ говорит», рано утром сотрудники полиции пришли к ее квартире на Зареке и потребовали открыть дверь. Последовал отказ, и дверь начали вскрывать (на наличнике видны повреждения). Затем силовики попали внутрь, сейчас вход в квартиру охраняют двое сотрудников ППС.

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