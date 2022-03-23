Карельские пограничники задержали нарушителя

Пограничники задержали в Сортавальском районе иностранца,выходца из ближневосточной страны. Гражданин планировал попасть в Евросоюз без необходимых документов, сообщили в региональном управлении ФСБ России. После административного наказания его ожидает выдворение.

Как выяснилось в ходе опроса, в Финляндии у иностранца был сообщник, который оказывал ему консультативные услуги. Со слов нарушителя, незаконно пересечь границу его заставило желание найти лучшие условия жизни.

В пресс-службе погрануправления рассказали, что задержанный привлечен к административной ответственности по статье 18.2 КоАП РФ «нарушение иностранным гражданином правил передвижения в пограничной зоне» – оштрафован на 30 тысяч рублей. Сейчас мужчина ожидает выдворения в Центре временного содержания иностранных граждан МВД Карелии. Фото: ptoday.ru