Отопление и горячая вода пропали во множестве домов в Петрозаводске

Сегодня в 14:15 в Петрозаводске множество домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, ресурс пропал в зданиях на улицах Льва Толстого, «Правды», Волховской, Промышленной, Державина, Коммунистов, Луначарского, а также на проспекте Александра Невского.

Отключение связано с повреждением на сетях. Его устранением занимаются специалисты.

Ориентировочно тепло и вода вернутся в дома горожан в 18 часов. // Фото: freepik.com