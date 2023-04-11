11 апреля 2023, 14:55
Отопление и горячая вода пропали во множестве домов в Петрозаводске
Коммунальщики устраняют повреждение на сетях в карельской столице
Сегодня в 14:15 в Петрозаводске множество домов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, ресурс пропал в зданиях на улицах Льва Толстого, «Правды», Волховской, Промышленной, Державина, Коммунистов, Луначарского, а также на проспекте Александра Невского.
Отключение связано с повреждением на сетях. Его устранением занимаются специалисты.
Ориентировочно тепло и вода вернутся в дома горожан в 18 часов. // Фото: freepik.com