Отопительный сезон в северных районах Карелии начнется 25 сентября

В понедельник 25 сентября в северных районах Карелии начется отопительный сезон. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал глава минстроя Виктор Россыпнов.

22 сентября обсуждение вопроса о подготовке к отопительному сезону на заседании правительства Карелии началось с разговора о погоде. Было отмечено, что нынешний сентябрь - самый теплый за последние 100 лет. Это дает дополнительные возможности для завершения работ, связанных с подготовкой коммунальных систем.

Если среднесуточная температура в сентябре 2022 года составляла плюс 8,7 градуса, то в сентябре 2023 года - плюс 14,5 градуса. Тем не менее министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов сказал, что по северным районам с понедельника принято решения начать отопительный сезон. Там температура воздуха на 5 градусов ниже, чем в на юге республике.

Россыпнов отметил, что с 25 сентября тепло начнут подавать в Лоухском, Кемском, Калевальском районах и Костомукше. Правда, начнут традиционно с социальных объектов, куда тепло придет в первую очередь. // Фото: Антонина Кябелева.