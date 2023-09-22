22 сентября 2023, 10:08
Ряд улиц Петрозаводска на целый день отключили от электричества
Плановые работы на электросетях собираются проводить до 16 часов
Сразу несколько улиц в микрорайоне Соломенное Петрозаводска остались без электроснабжения. Отключение произошло сегодня в 9:00, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Отключили электроснабжение на следующих улицах : ул. Логмозерская, ул. Рабочая, ул. Федоровская, наб. Логмозерская, ул. Симеоновская, ул. Сиговая, пер. Короткий.
В качестве причины отключения электричества указываются плановые работы на сетях АО "ОРЭС-Петрозавордск".
Электроснабжение обещают восстановить только в 16:00. // Фото: freepik.com.