Названо количество безработных в Карелии

22 сентября на заседании правительства Карелии было отмечено, что дефицит специалистов, особенно в промышленности, может стать сдерживающим фактором экономического развития.

Сегодня в Карелии официально зарегистрировано 3400 безработных, на которых приходится 8000 вакансий. К 2030 году, с одной стороны, увеличится количество молодых людей в возрасте до 30 лет, а, с другой, сократится самая активная возрастная группа граждан от 30 до 40 лет. К тому же станет больше граждан пенсионного возраста.

На заседании правительства говорили о необходимости провести инвентаризацию направлений профессионального обучения, чтобы готовить тех специалистов, которые востребованы на рынке труда. Об этом не устают говорить последние лет двадцать, но каких-то эффективных мер для достижения этих целей пока, похоже, не найдено.

Шла речь и о том, чтобы активнее привлекать к работе граждан с ограниченными возможностями, то есть имеющих инвалидность. // Фото «Петрозаводск говорит»