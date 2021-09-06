Отопительный сезон начался в Карелии

В Карелии принято решение о досрочном старте отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РК.

Приказом министерства установлено начать отопительный сезон на территории Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Сегежского, Суоярвского районов с 6 сентября.

Подключение объектов социальной сферы Петрозаводска, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского районов начнется 6 сентября. Жилищный фонд в этих районах будет подключаться не позднее следующей недели. Фото pixabay.com/ri