Отменяются автобусы на север Карелии

По обращению перевозчика, в связи с аномально низкой температурой, в целях безопасности пассажиров, 11 февраля будет отменен рейс № 528Э «Петрозаводск – Костомукша», сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

Кроме того, по обращению перевозчика вносятся изменения в расписание маршрутов № 521 «Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро» и № 520 «Петрозаводск - Суоярви».

С 11 по 12 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро», отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15 отменен.

Одновременно, с 11 февраля по 12 февраля вводится рейс маршрута № 520 «Петрозаводск – Суоярви», отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15.

Задать интересующие Вас вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можете на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта avokzal.karelia.ru