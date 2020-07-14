Отменяется двухнедельная самоизоляция для прибывающих из-за рубежа

С 15 июля людям, прибывающим в Россию из-за границы, больше не нужно отправляться на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

При этом отмечается, что все граждане России, которые возвращаются в страну, в течение трех дней после прибытия должны сделать тест на коронавирус. Работодателей попросили проинформировать работников о такой необходимости.

Что касается иностранцев, то им придется предоставить на границе справку о том, что коронавирусом они не заражены, отмечается в постановлении.