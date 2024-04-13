Отмену плановых операций в БСМП объяснили нехваткой площадей

В республиканской больнице скорой помощи объяснили ситуацию с отменой плановых травматологических операций. В учреждении сообщили, что врачей и оборудования хватает, а вот операционных нет.

Ранее петрозаводчанка рассказала изданию Gubdaily.ru о том, что она пришла в больницу с документами для операции, но ее и еще нескольких пациентов вместо госпитализации отправили домой.

В больницу в Петрозаводске привозят людей, нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи. В учреждении подчеркнули, что оказание такой помощи пациентам является основной функцией учреждения. Есть очередь на отдельные виды операции.

«Отложенная плановая операция пациента возникает по причине одновременного поступления пациентов по экстренным показаниям, для которых медицинская помощь оказывается безотлагательно», - сообщили в республиканской больнице скорой помощи.

В учреждении сообщили, что отложенные операции постарались перенести на максимально близкие сроки, где было свободное время в операционной. Там добавили, что очередность принятия пациентов, в том числе возникает из-за дефицита площадей операционного блока, а не отсутствия медицинского персонала или медицинского оборудования.

Проблему рассчитывают решить с вводом в эксплуатацию нового хирургического корпуса. Его сейчас строят. В нем будет двенадцать операционных залов, отделение реанимации и интенсивной терапии на 30 коек. // фото «Петрозаводск говорит»