12 апреля 2024, 21:46
Права женщины-инвалида в Карелии защитила прокуратура
Минздрав обязали оплатить проезд к месту лечения и обратно
Жительница Калевальского района обратилась в прокуратуру и попросила помочь ей получить компенсацию затрат на проезд к месту лечения и обратно. Она является инвалидом II группы, сообщили в надзорном ведомстве.
Женщине по медицинским показаниям необходимо проходить ежегодное обследование и проверку электрокардиостимулятора. Такие специализированные процедуры не делают в районной больнице. Поэтому пациентка вынуждена была самостоятельно ездить в Петрозаводск.
Прокурор подал в суд иск в защиту прав инвалида. С регионального министерства здравоохранения взыскали компенсацию расходов на оплату проезда к месту лечения и обратно. // фото: freepik.com