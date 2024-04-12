Права женщины-инвалида в Карелии защитила прокуратура

Жительница Калевальского района обратилась в прокуратуру и попросила помочь ей получить компенсацию затрат на проезд к месту лечения и обратно. Она является инвалидом II группы, сообщили в надзорном ведомстве.

Женщине по медицинским показаниям необходимо проходить ежегодное обследование и проверку электрокардиостимулятора. Такие специализированные процедуры не делают в районной больнице. Поэтому пациентка вынуждена была самостоятельно ездить в Петрозаводск.

Прокурор подал в суд иск в защиту прав инвалида. С регионального министерства здравоохранения взыскали компенсацию расходов на оплату проезда к месту лечения и обратно. // фото: freepik.com