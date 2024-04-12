Жителям Карелии посоветовали отказаться от родниковой воды в паводки

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили жителям Карелии, что воду из колодцев и родников опасно пить во время паводка. В ведомстве предупредили, что это грозит серьезными последствиями.

Когда уровень воды поднимается, колодцы и родники могут загрязняться. Растет риск заразиться паратифом, брюшным тифом, дизентерией или гепатитом А.

Лучше всего пить бутилированную воду, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. // фото: freepik.com