12 апреля 2024, 21:14
Жителям Карелии посоветовали отказаться от родниковой воды в паводки
Роспотребнадзор предупредил, что пить воду из колодцев и родников опасно
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили жителям Карелии, что воду из колодцев и родников опасно пить во время паводка. В ведомстве предупредили, что это грозит серьезными последствиями.
Когда уровень воды поднимается, колодцы и родники могут загрязняться. Растет риск заразиться паратифом, брюшным тифом, дизентерией или гепатитом А.
Лучше всего пить бутилированную воду, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. // фото: freepik.com