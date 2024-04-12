Население карельского села Ведлозеро отстояло свой берег

Жители Ведлозера проголосовали на "Госуслугах" и в рамках общественного голосования повлияли на решение Министерства имущественных и земельных отношений РК.

Общими усилиями они смогли повлиять на решение районной власти и отклонить предоставление участка, ведущего к Латышскому пляжу в местечке Рожнаволок (на главном снимке).

«Спасибо землякам: 40 человек оставили свои замечания на сайте "Госуслуг2, десятки человек оставили свои подписи в письмах в Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО), в республиканскую прокуратуру, главе поселения Александру Георгиевичу Чугаю. Село объединилось за считаные дни!»

— написала в соцсети активистка Наталья Антонова.

Ведлозерцы сетуют, что людям нужно всегда держать руку на пульсе и противостоять всем проблемам, которые сыплются градом на сельских жителей. Они утверждают, что им приходится быть в постоянном противостоянии с власть имущими и отстаивать свои права по любому поводу.

«Как будто мы по разным берегам с властью. Так ведь не должно быть. Мы ведь не жандармы, не враги, а всего лишь граждане, готовые не бороться, а жить в согласии, в сотрудничестве, выполняя каждый свой гражданский, семейный долг»,

— утверждают сельские жители.

В ближайшее время актив села Ведлозеро «СССР» (Сохраним Село Своими Руками) обратится к председателю Совета депутатов и к главе Ведлозерского сельского поселения с просьбой закрепить важные территории села под социальные, общественно значимые места, например, в градостроительном плане села, плане благоустройства или другом не менее важном документе, имеющем силу.

«Без такой работы мы только и будем из-за каждого лакомого куска земли бегать, когда жареный петух клюнет. Нам нужны парковые зоны, места для отдыха и оздоровления, купания, пожарные подъезды — все это должно быть прописано в документах!»

— устремлены к цели ведлозерцы.

Активные жители села утверждают, что невозможно гоняться за каждым куском земли, который легко может быть отдан. Новый пользователь земельного участка на улице Промышленной мог бы получить береговую зону под огороды, но благодаря неравнодушию местного населения захвата прибрежной территории не произошло.// фото: Наталья Антонова.