Новое оборудование в этом году получат три больницы в Карелии

На приобретение нового медицинского учреждения для трех больниц Карелии в текущем году предусмотрено 207, 5 миллиона рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, 22 единицы медтехники поставят в Детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича, больше 120 - в Беломорскую районную больницу и 117 – в Межрайонную больницу № 1 в Костомукше.

За последние два года в республику поступила почти тысяча единиц новой медицинской техники. Оборудование получили отделения медицинской реабилитации Сегежской и Пряжинской районных больниц, Городской детской больницы, Госпиталя для ветеранов войн и городской поликлиники № 2. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте