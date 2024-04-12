На дорогах и тротуарах Петрозаводска откачивают лужи

Вода заливает улицы Петрозаводска, ее откачивают работники «Службы заказчика». Они выезжают в разные районы города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, уже обследовали водопропускные трубы, водоочистительные каналы, дренажные сети и ливневую канализацию на улицах Логмозерской и Транспортной, около дома № 7 по Свирской улице и №40 по улице Ригачина, а также на Карельском проспекте, около стадиона «Спартак» и рядом с ручьем Вилда.

Воду продолжают откачивать и на улице Муезерской улице. Водопропускную трубу на железнодорожном переезде на Пряжинском шоссе все еще пытаются разморозить.

Точечные работы будут продолжать по плану и оперативно - по заявкам горожан. // фото: администрация Петрозаводска