Потоп в Доме культуры карельского поселка

В культурном центре затопило несколько комнат, расположенных в подвале. Восемь помещений, где проходили различные мастер-классы оказались в воде.

«Еще вчера вечером здесь проводили мероприятие, а сегодня все в воде… Плывем», — сокрушается директор Дома культуры Арина Игнатькова.

Работники учреждения рассказали, что такой грандиозный потоп в ДК случился впервые. Воды в помещениях по щиколотку.

«Канализация уже не справляется. Пожарные откачивают из подвала, а она поднимается у нас в унитазах, хотя колодцы не полные», — сетуют культработники.

Директор эссойльского Дома культуры рассказала, что в подвальных помещениях ранее был сделан ремонт, который обошелся почти в 500 тысяч рублей. Здесь собирались люди разных возрастов. Эссойльчане, как одна большая семья, с большим интересом пекли пироги, ткали половики, участвовали в играх.

Сегодня здесь плавают ткацкие станки и линолиум. Люди вынесли все предметы и вещи в сухое помещение. Работа по проекту приостановлена, пока комнаты не просохнут.

Местные жители с нетерпением будут ждать ремонт культурного учреждения, который запланированный на 2025 год. Об этом рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, когда в феврале в ходе рабочей поездки по Пряжинскому району она посетила Дом культуры поселка Эссойла – этнокультурный центр «Киелен кирью».

«В дальнейших планах учреждения – проведение капитального ремонта. Подготовлена проектно-сметная документация, предполагающая обновление фасада, кровли, замену инженерных коммуникаций», — написала депутат на своей странице. Жители поселка Эссойла очень надеются, что они увидят любимый Дом культуры после ремонта, нарядным, современным, а главное, сухим и теплым. //фото Арины Игнатьковой