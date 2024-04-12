12 апреля 2024, 18:00
Передвижной маммограф приедет в амбулаторию Эссойлы в мае
Медицинское учреждение в Пряжинском районе полностью укомплектовали специалистами
В дополнение к уже возможным обследованиям во врачебной амбулатории в Эссойле можно будет пройти маммографию. В мае здесь будет работать передвижной маммограф, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Прибор Карелии предоставили в прошлом году в рамках программы минпромторга России.
Амбулаторию в Эссойле открыли после капремонта в 2022 году. Оборудование закупили на 4,5 миллиона рублей. В медучреждении в том числе есть стоматологический кабинет.
Также регулярно работает кабинет УЗИ, по графику принимают узкие специалисты из Пряжинской больницы.
Амбулатория полностью укомплектована специалистами: здесь есть педиатр, два участковых терапевта, шесть фельдшеров скорой помощи и девять медсестер. // фото: правительство РК