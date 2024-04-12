Передвижной маммограф приедет в амбулаторию Эссойлы в мае

В дополнение к уже возможным обследованиям во врачебной амбулатории в Эссойле можно будет пройти маммографию. В мае здесь будет работать передвижной маммограф, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прибор Карелии предоставили в прошлом году в рамках программы минпромторга России.

Амбулаторию в Эссойле открыли после капремонта в 2022 году. Оборудование закупили на 4,5 миллиона рублей. В медучреждении в том числе есть стоматологический кабинет.

Также регулярно работает кабинет УЗИ, по графику принимают узкие специалисты из Пряжинской больницы.

Амбулатория полностью укомплектована специалистами: здесь есть педиатр, два участковых терапевта, шесть фельдшеров скорой помощи и девять медсестер. // фото: правительство РК