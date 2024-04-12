Освещение в Гридино восстановили только после вмешательства прокурора

На улицах села Гридино Кемского района с декабря прошлого года не было освещения. Местные жители пожаловались в прокуратуру, она вмешалась, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Система уличного освещения не работала из-за аварии, но органы местного самоуправления не предпринимали мер, чтобы устранить нарушения.

Прокуратура внесла представления руководителям администрации и районного отделения полиции. В итоге троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, виновное должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

После прокурорского вмешательства уличное освещение в селе оперативно восстановили. // фото: freepik.com