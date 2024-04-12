Еще на 10 сантиметров поднимут затвор на Лососинской плотине

Специалисты решили поднять затвор на плотине на Лососинке еще на десять сантиметров, сообщили в карельском минприроды.

Решение связано с погодой. Со второй половины дня 14 апреля по ночь 15 ожидается дождь, вдобавок тает снег.

Критических отметок еще нет, до максимального значения форсированного подпорного уровня остается 90 сантиметров. Специалисты минтранса региона контролируют состояние региональной дороги «Петрозаводск – Машезеро», в том числе, на участке плотины Лососинская. Воду постепенно сбрасывают, чтобы избежать подтопления дороги.

Ранее стало известно о подтоплении дороги в Орзеге под железнодорожным мостом. // фото «Петрозаводск говорит»