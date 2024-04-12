12 апреля 2024, 16:23
Петрозаводчанам рассказали, когда начнется горячий ямочный ремонт
Дороги в карельской столице уже начали латать, но пока холодным способом
Состояние дорог в Петрозаводске очень волнует горожан. Именно по этой теме поступает больше всего обращений, рассказала мэр Инна Колыхматова.
По ее словам, асфальт уже начали ремонтировать, подрядчик -компания «АБЗ-Строй» - заливает ямы холодным асфальтом по гарантийным обязательствам.
Работать с горячими смесями начнут чуть позднее, а именно с 20 апреля, уточнила глава администрации города. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/Вконтакте