Петрозаводчанам рассказали, когда начнется горячий ямочный ремонт

Состояние дорог в Петрозаводске очень волнует горожан. Именно по этой теме поступает больше всего обращений, рассказала мэр Инна Колыхматова.

По ее словам, асфальт уже начали ремонтировать, подрядчик -компания «АБЗ-Строй» - заливает ямы холодным асфальтом по гарантийным обязательствам.

Работать с горячими смесями начнут чуть позднее, а именно с 20 апреля, уточнила глава администрации города. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/Вконтакте