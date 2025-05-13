Открытый люк – угроза жизни

По всей России периодически фиксируются случаи падения людей – как взрослых, так и детей, а также домашних животных – в открытые колодцы. Чаще всего причиной этому является желание недобросовестных граждан заработать на сдаче краденных люков в пункты приема металлолома.

Компания призывает не оставаться безразличными и не проходить мимо открытого люка, а сразу сообщать об этом в АО «ПКС-Водоканал» – такое простое действие может предотвратить несчастный случай!

Если вы увидели открытый люк – рассказать об этом можно любым из способов:

- по номеру телефона +7 (911) 430-05-47

- через мессенджер WhatsApp

- по электронной почте signal@rks.karelia.ru

- через форму обратной связи по ссылке.

В сообщении укажите приблизительный адрес колодца и, по возможности, приложите фотографию.

Помимо этого, что кража крышек колодца – уголовно наказуемое преступление, квалифицируемое по ст. 158 УК РФ («Кража»), за деяние предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишения свободы. Поэтому рекомендуется так же сообщать об отсутствии люка в колодце правоохранительным органам по номеру 102.

АО «ПКС-Водоканал» внимательно следит за состоянием городских колодцев, но, к сожалению, вероятность появления открытых люков всё равно существует. Именно поэтому компания регулярно призывает жителей быть внимательными и сообщать о подобных случаях.