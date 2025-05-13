Жители Вяртсиля защитили озеро Янисъярви от форелеводов

Мы уже рассказывали о судебном споре между жителями поселка Вяртсиля Сортавальского района и Министерством сельского и рыбного хозяйства Карелии, которое определило границы рыбоводного участка на озере Янисъярви для создания очередного форелеводческого хозяйства. В мае 2025 года появилось мотивированное судебное решение, вынесенное судей Верховного суда Карелии Натальей Ивановой.

Границы нового рыбоводного участка были определены в акватории Малого Янисъярви, где уже осуществляет деятельность форелевое хозяйство «Меркурий». В административном иске граждане настаивали, что появление еще одного хозяйства по разведению форели создаст угрозу экологической системе водоема, водой из которого пользуются местные жители. Истцы говорили о том, что в заключении Института озероведения РАН не учтены особенности озера Малое Янисъярви, отсутствуют выводы о влиянии нового хозяйства на изменение среды обитания местных видов рыб, в том числе занесенных в Красную книгу, а сам документ составлен исключительно с позиции того, насколько данный водоем пригоден для разведения форели.

Как отмечено в судебное решении, в ходе публичных слушаний местные жители единогласно высказались против формирования рыбоводного участка на озере Малое Янисъярви. Суд пришел к выводу о том, что, определив границы участка, Минсельхоз не обеспечил «баланса интересов заинтересованных лиц». К тому же, отмечено в решении суда, научные заключения члены комиссии получили непосредственно во время заседания по определению границ участка, и у них просто не было времени, чтобы внимательно их изучить и проанализировать.

Суд подтвердил, что представленные на рассмотрение комиссии документы не содержали выводов о том, как создание форелевого хозяйства повлияет на жизнь водных обитателей и не затронет ли права граждан, пользующихся водоемом. Другими словами, степень экологических рисков при размещении нового хозяйства по разведению форели вообще никем не оценивалась.

Наталья Иванова приняла решение удовлетворить административный иск граждан и признать недействующим с даты принятия приказ Минсельхоза об определении границы рыбоводного участка на озере Янисъярви.

Но это еще не конец истории, так как решение может быть обжаловано во Втором апелляционном суде.