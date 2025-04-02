Местные жители пытаются спасти Янисъярви от форелеводов

Текст, фото: Антонина Кябелева

2 апреля в Верховном суде Карелии состоялось очередное заседание по административному иску двух десятков жителей поселка Вяртсиля и Совета Сортавальского муниципального округа к Министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии, комиссии Минсельхоза по определению границ рыбоводных участков, прокурору Карелии о признании недействующим протокола об определении границ рыбоводных участков на озере Янисъярви. Заседание суда было на редкость эмоциональным, и судье Наталье Ивановой не раз приходилось успокаивать выступающих.

Но прошедшее судебное заседание мне запомнилось по другим причинам. В ходе допросов специалистов с удивительной ясностью обнажилась действующая в Карелии система выделения рыбоводных участков. Сохранить при этой системе чистоту и экологическую безопасность карельских водоемов априори невозможно. Во всяком случае, именно к такому выводу я пришла после услышанного в зале суда.

Озеро Янисъярви расположено в шести километрах от поселка Вяртсиля. Хотя это единый водоем, его условно можно разделить на Малое Янисъярви и Большое Янисъярви. Здесь уже действуют два форелеводческих хозяйства - одно на Малом Янисъярви, второе на Большом Янисъярви.

В конце 2023 года Минсельхоз дополнительно выделил два рыбоводных участка – соответственно в акватории Большого и Малого Янисъярви. Основная баталия развернулась вокруг участка, который получила компания ООО «Форель Янисъярви» для разведения форели в садках в акватории озера Малое Янисъярви. На берегу Малого Янисъярви расположены шесть турбаз, а для местных жителей этот берег является традиционным местом отдыха. В последние годы здесь разводит форель ООО «Меркурий». Деятельность этой компании недавно привлекла внимание природоохранной прокуратуры, которая выявила на берегу озера свалку гниющей рыбы. К тому же выяснилось, что садки расположены за пределами выделенного рыбоводного участка.

Узнав, что на озере Малое Янисъярви министерство задумало разместить еще одно форелеводческое хозяйство, граждане объединились, чтобы противостоять фактическому уничтожению водоема, где они рыбачат, откуда берут воду и на берегу которого отдыхают. Так появился иск о нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду и создании угрозы экологической безопасности экосистемы озера.

В суде был допрошен доцент кафедры Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины, индивидуальный предприниматель Евгений Костромин. Именно он по заказу компании «Форель Янисъярви» готовил заключение, необходимое для выделения рыбоводного участка. Он выезжал на один день на озеро Малое Янисъярви и проводил исследование с целью выяснить, подходит или нет указанная заказчиком водная территория для разведения форели. Причем, отметил свидетель, он исследовал именно тот участок, который «хотел заказчик». Евгений Костромин пришел к выводу, что участок является перспективным для разведения садковой форели. По его словам, вода в озере оказалось чистой, а уровень проточности соответствовал необходимым для хозяйства требованиям. В заключении указывалось и то, какие виды рыб водятся в озере.

Представитель интересов истцов Глеб Суржко обратил внимание, что в заключении не были указаны краснокнижные виды рыб, которые водятся в озере. Хотя в Красных книгах России и Карелии указано, что они обитают в Янисъярви. По словам Костромина, изучение ихтиофауны для целей садкового рыбоводства не имеет никакого значения, так как форель находится в садках на искусственном вскармливании и не конкурирует с местными обитателями озера. По его словам, максимально возможный объем выращивания форели в Янисъярви составляет 24 тысячи тонн в год, а ООО «Форель Янисъярви» предполагает выращивать порядка 3 тысяч тонн.

Судья Наталья Иванова поинтересовалась, зачем, вообще, нужно было указывать обитающие в озере виды рыб, если это не имеет значения?

«Это исключительно фоновые данные для комплексного описания»,

- сказал Костромин.

У Евгения Костромина пытались выяснить, как размещение форелевого хозяйства повлияет на экологическое состояние озера. Но подобных исследований не проводилось. Он сказал, что «при соблюдении всех норм и контрольного режима» водоему ничего не угрожает. Свидетель не раз повторил, что сами форелеводы заинтересованы в соблюдении экологических требований, обязаны очищать озеро от органического загрязнения. Если этого не делать, то, по словам Костромина, это приведет к гибели рыбы, как разводимой в садках, так и традиционно обитающей в водоеме. По его словам, перегружать водоем форелевыми хозяйствами нельзя, если, конечно, мы хотим сохранить экосистему.

«Системы северных озер очень чистые, они очень стабильные и холодноводные. Их сложно вывести из состояния устойчивого равновесия, но когда выводишь, это безвозвратно»,

- сказал эксперт.

По оценке Костромина, загружать Янисъярви больше, чем на 6 тысяч тонн форели в год, опасно.

В зале суда прозвучало, что Большое Янисъярви примерно в 10 раз больше, чем Малое Янисъярви. Если верить Костромину, на водоеме неразумно выращивать более 6 тысяч тонн форели. Но только на озере Малое Янисъярви с учетом действующего хозяйства ООО «Меркурий» предполагается выращивать 4 тысячи тонн форели. Вот такая простая и очень тревожная арифметика.

Свидетель рассказал, что в прошлом году по заданию Росрыболовства обследовал карельские озера, где давно работают форелеводческие хозяйства, и где была зафиксирована гибель рыбы:

«Пятнадцать лет они эксплуатировали без всякого контроля с максимальной загрузкой хозяйств, не проводили никаких наблюдений». В результате с озерами произошли необратимые процессы, то есть, цитируя Евгения Костромина, форелеводы окончательно вывели экосистемы из «состояния устойчивого равновесия».

Очевидно, что нет никакой гарантии, что тоже самое не проделают и с Янисъярви.

«Вы представляете, что это форелевое хозяйство будет находиться просто в яме? И все эти фекалии не уйдут ни туда, ни сюда»,

- спросил истец, житель Вяртсиля Михаил Плавинский.

Евгений Костромин считает, что если форелевое хозяйство будет проводить мониторинг, учитывать рекомендации и проводить очистку от загрязнения, то ничего страшного не произойдет. Нетрудно заметить, что в выводах эксперта слишком много «если». Учитывая, что он сам наблюдал, что все эти требования в Карелии зачастую не выполняются, тревогу местных жителей можно понять.

Пример работы ООО «Меркурий» на озере Малое Янисъярви яркое тому подтверждение. Ведь экологический контроль за воздействием разведения форели на экологию водоема возложен на форелеводов. Как заметила судья, это все будет работать, если компания проявит желание потратить на это деньги.

«Они стихийно, они как саранча, прибегают на эти озера, начинают эксплуатировать… Максимально изымают, пока озеро может дышать, грубо говоря. Год, два три они эксплуатируют, потом они уничтожают и все - закрывают хозяйство. А здесь речь идет о долгой эксплуатации, грамотной, умной»,

- сравнил Костромин недобросовестных предпринимателей с ООО «Форель Янисъярви», которое заказало у него заключение.

Выступление директора Института водных проблем Севера Юлии Лукиной было не менее интересным. Она рассказала, что при составлении заключения для выделения рыбоводного участка научные организации руководствуются собственными методиками. Какого-то жесткого регламента не существует. Эксперт анализирует водный объект исключительно с точки зрения заказчика, то есть выгодно или нет разводить там рыбу. По ее словам, центральным при составлении заключения является выяснение того, насколько благоприятны в данном водоеме условия для разведения форели. Как говорится, точка.

«Достаточно просто желания заявителя»,

- сказала Лукина.

На этой стадии не выясняют, как повлияет деятельность хозяйства на экологию озера, насколько изменится ситуация для местных жителей, что, вообще, будет с озером в будущем. Затем проводится аукцион, в процессе которого определяется минимальный, а не максимальный «объем изъятия». Только после того, как появляется реальный арендатор, разрабатывается проектная документация с конкретной мощностью производства и проводится оценка его воздействия на окружающую среду. Проект согласовывается с Росрыболовством, и если он не встречает возражений, то предприниматель приступает к созданию хозяйства.

Судя по словам Лукиной, она не является сторонницей подобной системы выделения участков. Директор института отметила, что ученые могли бы заблаговременно выехать на планируемый к выделению участок и проанализировать экологические последствия размещения форелевого хозяйства. Она рассказала, что сейчас институт разрабатывает программу по перенесению форелевых хозяйств в акваторию северных морей, чтобы сохранить карельские озера.

«Зачем убивать озеро? Оно умрет, оно не восстановится никогда»,

- не выдержал Михаил Плавинский.

По его мнению, разводить на озере Малое Янисъярви форель неразумно, так как и вода более темная, а значит быстрее нагревается летом, и глубина не такая, как в Большом Янисъярви. Он сообщил, что в прошлом году в ООО «Меркурий» из-за этого погибло много форели.

Но, конечно, проблема рыбоводных участков на озере Янисъярви – это только вершина айсберга, который, образно говоря, угрожает накрыть еще не загаженные карельские озера. Ведь получается, что при определении границ очередного рыбоводного участка никто даже не анализирует экологические последствия. Когда до этого доходят руки, то уже и аукцион проведен, и победитель на пороге Росрыболовства стоит. Мне не известна статистика отказов, если такие случают в Росрыболовстве при согласовании проектов. Но что-то мне подсказывает, что это большая редкость. Вот и получается, что неконтролируемая государством «саранча» плодит форелеводческие хозяйства, обрекая местных жителей на жизнь у «мертвых» водоемов. И пока в Карелии будет действовать существующая система выделения участков, ничего не изменится.