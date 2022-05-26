26 мая 2022, 19:30
Открытые окна в автомобиле выдали нетрезвого водителя
В отношении водителя и владельца автомобиля «Митсубиши» составили материала об административном правонарушении
Внимание инспекторов привлек внедорожник «Митсубиши» с открытыми окнами. Около двух часов ночи 26 мая иномарка въезжала в Петрозаводск по Шуйскому шоссе.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, рядом сидел владелец иномарки.
Водитель, 1987 года рождения, на месте подул в трубочку алкотестера – подозрения инспекторов ГИБДД подтвердились. В отношении водителя составили административный протокол.
На владельца «Митсубиши» также составили протокол о нарушении. Машину эвакуировали. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)