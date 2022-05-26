Открытые окна в автомобиле выдали нетрезвого водителя

Внимание инспекторов привлек внедорожник «Митсубиши» с открытыми окнами. Около двух часов ночи 26 мая иномарка въезжала в Петрозаводск по Шуйскому шоссе.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, рядом сидел владелец иномарки.

Водитель, 1987 года рождения, на месте подул в трубочку алкотестера – подозрения инспекторов ГИБДД подтвердились. В отношении водителя составили административный протокол.

На владельца «Митсубиши» также составили протокол о нарушении. Машину эвакуировали. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)