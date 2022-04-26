Открытие: 36% респондентов тратят деньги на благотворительность

48% респондентов на Северо-Западе в целом положительно относятся к деятельности благотворительных фондов, помогающих больным детям, хотя иногда у них возникают вопросы, как идет управление полученными деньгами. По мнению еще 32%, работа этих фондов гораздо эффективнее работы государственных структур.

20% опрошенных относятся к деятельности таких фондов отрицательно. 7% из них полагают, что помогать тяжелобольным детям обязано государство, а не частные фонды. Еще 13% видят в работе таких фондов некий бизнес.

36% опрошенных жителей Северо-Запада сообщили, что лично направляют деньги на благотворительные нужды. При этом 50% респондентов заявили, что не участвуют в благотворительности из-за отсутствия у них лишних денег. Еще 14% не делают этого принципиально.

59% тех, кто занимается благотворительностью, заявили, что точно не уменьшат размер пожертвований, несмотря на ухудшение экономической ситуации. 17% переключатся на помощь вещами и продуктами.

На вопрос, чем вы готовы помогать беженцам, оказавшимся в России (можно было давать больше одного варианта ответа) жители СЗФО чаще всего называли помощь вещами (31%), продуктами питания (24%), а также пожертвование небольшой сумму денег – до 5 тысяч рублей (17%). 20% заявили о нежелании помогать беженцам, 26% ответили, что рады помочь, но не могут.

*Опрос проводился 22-25 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).