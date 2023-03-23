Открыта вакансия в муниципальном учреждении Петрозаводска

Нового сотрудника ищут для муниципального учреждения, подведомственного комитету ЖКХ. О вакансии сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Структура занимается организацией дорожного движения. Приглашают на работу соискателей с высшим или средним специальным образованием. если есть опыт работы, это будет плюсом.

Резюме можно направлять на адрес электронной почты: lyudmila.barabanova@petrozavodsk-mo.ru, все справки по телефону: 71-35-10. // фото: katemangostar/ freepik.com