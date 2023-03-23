23 марта 2023, 15:50
Открыта вакансия в муниципальном учреждении Петрозаводска
Ищут специалиста по организации дорожного движения
Нового сотрудника ищут для муниципального учреждения, подведомственного комитету ЖКХ. О вакансии сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.
Структура занимается организацией дорожного движения. Приглашают на работу соискателей с высшим или средним специальным образованием. если есть опыт работы, это будет плюсом.
Резюме можно направлять на адрес электронной почты: lyudmila.barabanova@petrozavodsk-mo.ru, все справки по телефону: 71-35-10. // фото: katemangostar/ freepik.com