23 марта 2023, 15:12
Пожарно-спасательную секцию для детей создадут в Петрозаводске
Занятия будут проходить в школе №55, а вести их будут сотрудники карельского МЧС
Секция юных пожарных и спасателей появится в Петрозаводске. Ее планируют создать на базе школы №55 на Древлянке. Вести занятия с детьми будут специалисты МЧС.
Соглашение о развитии пожарно-спасательного спорта подписали на днях представители мэрии, образовательного учреждения и карельского МЧС.
Занятия по пожарному спорту проводят на базе петрозаводского лесотехнического техникума, в школе №5 открыты классы «Юный спасатель». Сотрудники министерства проводят уроки безопасности в лагерях и образовательных учреждениях. // фото пресс-службы МЧС по РК