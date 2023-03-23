Пожарно-спасательную секцию для детей создадут в Петрозаводске

Секция юных пожарных и спасателей появится в Петрозаводске. Ее планируют создать на базе школы №55 на Древлянке. Вести занятия с детьми будут специалисты МЧС.

Соглашение о развитии пожарно-спасательного спорта подписали на днях представители мэрии, образовательного учреждения и карельского МЧС.

Занятия по пожарному спорту проводят на базе петрозаводского лесотехнического техникума, в школе №5 открыты классы «Юный спасатель». Сотрудники министерства проводят уроки безопасности в лагерях и образовательных учреждениях. // фото пресс-службы МЧС по РК