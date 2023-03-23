Построенные к столетию Карелии новые ФАПы оказались «неполноценными»

Текст: Татьяна Смирнова

Еще недавно в Карелию из федеральной казны деньги лились рекой. Изобилие наступило неспроста – регион готовился встречать столетие. Чиновники взахлеб рассказывали жителям республики, какие объекты будут построены по этому случаю – ФАПы, ФОКи, дороги и много чего еще.

«В 2019 году в разных районах Карелии откроют 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. 17 из них закупают на средства из резервного фонда России, остальные – на средства бюджета Карелии»,

– рапортовала пресс-служба минздрава РК.

Действительно, новые фельдшерско-акушерские пункты (власти рекламировали их открытие в привязке к 100-летию Карелии) появились в деревне Педасельга Прионежского района, поселках Речная Сельга и Устье Тулоксы Олонецкого района, поселках Верхние Важины, Кинелахта, Кудама, Новые Пески, Соддер и на станции Падозеро Пряжинского района, в поселке Заречный Костомукшского городского округа, поселках Лумиваара, Терву и Ласанен Лахденпохского района, деревнях Великая Нива и Космозеро Медвежьегорского района, поселке Гимолы Муезерского района, поселке Чернореченский Пудожского района.

Подрядчиком вступало ООО ПСК «Строительная механика» из Ханты-Мансийского автономного округа, госконтракт с которым был подписан минздравом в августе 2018 года. Как водится, возведением модулей занимались бригады субподрядчиков, работу которых если и контролировали руководители районных больниц (именно под их началом существуют ФАПы), то из рук вон плохо.

…В марте 2020 года в село Космозеро приехали представители правоохранительных органов, чтобы обследовать открывшийся летом 2019 года – без помпы и традиционного перерезания ленточки – фельшерско-акушерский пункт. В качестве понятых пригласили двоих местных жителей, оказавшихся поблизости, и на их глазах стали заносить в протокол строительные «косяки».

«Полы вздыбились, потрескался кафель, потолки провисли, вот-вот рухнут на голову пациентам, кругом – сырость. Именно по этой причине начали деформироваться стены, на окнах - конденсат. Вентиляция должна включаться автоматически, но в данном проекте она имеет ручное управление: это дешевле. Фундамент тоже сделан некачественно, да его практически нет в классическом понимании этого элемента строительства, а здание стоит на болоте. Утеплителя на потолке нет, крыша сделана с нарушениями, о гидроизоляции и говорить нечего, входная дверь ржавеет…»,

– рассказывали местные жители, участвовавшие в осмотре.

По озвученной впоследствии информации, субподрядчиком при строительстве Космозерского ФАПа выступил местный предприниматель, который осуществляет, кроме лесозаготовки и распиловки древесины, такой вид деятельности, как «строительство жилых и нежилых зданий». Он же подбирал бригады строителей, среди которых, как вспоминают местные жители, в основном были люди приезжие…

Эти же «мастера» трудились в соседнем селе Великая Нива, где тоже изрядно накосячили. На встрече с избирателями Великогубского поселения главврач Медвежьегорской районной больницы Алупова на вопрос о ремонте новых ФАПов в Космозере и Великой Ниве заявила:

«Было четыре бригады, попались все безответственные, найти их не можем…»

Проверка качества 17 новых ФАПов, построенных подрядчиком в поселках Карелии на средства резервного фонда России, завершилось тем, что минздрав РК вынужден был подать иск в Арбитражный суд Карелии, чтобы принудить строительную фирму устранить недостатки и выплатить 10,6 млн рублей неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту. В решении Арбитражного суда, вынесенном 29 июня 2021 года, скрупулезно перечисляются проблемы, с которыми новые ФАПы были приняты в эксплуатацию руководством местных ЦРБ.

Если обобщить отмеченные при исследовании новых ФАПов недостатки, невольно приходишь к выводу: строительство социально значимых объектов, провозглашенных как «подарки к юбилею республики», было пущено на самотек, а может, на нем кто-то погрел руки… Ведь если взять среднюю стоимость модульного ФАПа – более 4 миллионов рублей – и помножить ее на 17 объектов, сумма получается кругленькая. Контракт оценивался в 75 646 700 рублей, в том числе НДС 11 539 327 рублей.

Обобщим дошедшие до Арбитражного суда факты недобросовестного выполнения госконтракта фирмой из Ханты-Мансийска. Деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка, трещины по всей длине коридора; отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, отсутствие исполнительной документации и паспорта на пожарную сигнализацию; ржавчина на входной двери; крыльцо, пандус, перила не окрашены; плитка по всем помещениям неустойчива (гуляет при ходьбе, затирка отсутствует); в зоне ожидания плитка вздыбилась; в процедурном кабинете по линолеуму множественные волнообразные переходы и неровное примыкание к полу, соединительный профиль не примыкает к линолеуму; перекос дверей в кабинете приема фельдшера, процедурном кабинете, санитарном узле; нарушение герметичности стеклопакетов; неисправна пожарно-охранная сигнализация; неисправен электронасос; размытие грунта прилегающего участка; в коридоре стены имеют многочисленные выступающие над поверхностью шурупы; освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп; конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся надпись «Не входить» отсутствуют; гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические дефекты (провисы).

Как утверждал истец, выявленные многочисленные недостатки были указаны в комиссионных актах минздрава, подрядчик был обязан исправить их по гарантии в строго установленные контрактом сроки. Однако претензии остались без удовлетворения. А сама фирма-подрядчик вообще обанкротилась. То есть бремя ремонтов и установки недостающего оборудования легло на республиканский бюджет.

«У министерства данный вопрос находится на контроле, прорабатывается вопрос об организации и финансировании работ по устранению вышеуказанных недостатков»,

– ответил прошлым летом руководителю КРОО «Заонежье» Валентине Сукотовой на ее запрос по поводу ремонта нового ФАПа в Космозере министр здравоохранения Охлопков.

Среди упомянутых в решении Арбитражного суда Карелии ФАПов значится построенный также с серьезным браком в местечке Падозеро Пряжинского района медпункт. Парадокс заключается в том, что никакой потребности в нем как не было, так и нет.

Осенью 2018 года житель станции Падозеро, ветеран здравоохранения, много лет отработавший кардиологом в БСМП Петрозаводска Александр Божко начал бить тревогу. Тогда в практически обезлюдевшем населенном пункте несколько рабочих приступили к закладке фундамента под какое-то строение. Вскоре изумленному местному жителю удалось выяснить: здесь на средства федеральной целевой программы к 100-летию Карелии запланировали построить фельдшерско-акушерский пункт.

Неравнодушный человек разместил на свой странице «В контакте» в октябре пост, в котором сообщил, что в Падозере проживает от силы тридцать человек, а до ближайшей Чалнинской больницы всего 10 километров – к чему здесь устанавливать модуль, зачем такое расточительство?

«Не лучше ли было Министерству здравоохранения РК выбрать для установки модульного ФАПа поселение, остро нуждающееся в нем, а не вкапывать в песок деньги налогоплательщиков?»

И гневно напомнил, как в 2014 году тогдашняя министр здравоохранения Карелии Улич закрыла полтора десятка ФАПов, не ответив впоследствии за уничтожение сельской медицины. Теперь новое поветрие – строим ФАПы. Но прежде чем затевать стройку, следует проанализировать потребность: может где-то это ФАП нужен, как воздух?

Никто голос Божко не услышал, кроме журналистов и общественников…

Минздравом Карелии тогда руководила Марина Швец - по совместительству мать вице-премьера регионального правительства и в прошлом главного судебного пристава Вологодской области Родионова. На возмущенные обращения общественности с требованием остановить едва начавшееся строительство, с ее стороны реакции не последовало никакой. Ответ дал заместитель министра Роман Савин, совсем недолго проработавший в этой ипостаси москвич.

Граждане спрашивали: на основании каких аналитических расчетов было принято решение о строительстве ФАПа на станции Падозеро, кем и когда было подписано решение о строительстве? Ответ и.о. министра Романа Савина обескуражил: решение принималось на основании информации Карелиястата, в соответствии с которой на 1 января 2018 года в Падозере числилось 124 человека (хотя в реальности стоявшая здесь воинская часть давно была расформирована, и жителей убавилось в разы). То есть никакого изучения потребности в ФАПе минздравом не проводилось, аналитики «ноль» – одна ничем не подтвержденная статистика! И.о. министра ответил, сколько будет стоить новый ФАП – 4,2 млн рублей.

Остановить строительство пыталось КРОО защиты прав граждан «Согласие», написав в обращении генпрокурору Чайке о том, что федеральные средства будут потрачены нерачительно.

«Надеемся на безотлагательное вмешательство в ситуацию и отмену строительства ФАПа на станции Падозеро, а также привлечение к ответственности виновных в нерациональном использовании государственных средств лиц»,

- сказано в обращении.

Но в генпрокуратуре тоже государственные деньги не считают – граждане ждали правовую оценку, а получили отписку, и не от Чайки. Ответ поступил от отвечающего тогда за здравоохранение в правительстве Карелии вице-премьера Игоря Корсакова.

Высокопоставленный чиновник обосновал строительство ФАПа в Падозере… заботой о будущих поколениях (вероятно у безлюдной станции есть перспективы, о которых жителям Карелии пока не известно). Оказывается, общественность не понимает, что минздрав ведет работу на перспективу в рамках нацпроекта «Развитие здравоохранения», а медицинская помощь должна присутствовать в каждом населенном пункте Карелии вне зависимости от того, сколько человек в нем проживает. В общем, при необходимости наши чиновники оправдают любую нелепицу, только бы снять с себя ответственность

А поскольку Александр Божко не унимался – он, в том числе, обращался к депутату ЗС РК по Пряжинскому району Шмаеник, которая тоже проблемой не озадачилась (хотя на вверенной ей территории есть населенные пункты с большим числом жителей, но ФАПы там не строятся) – в Падозеро приехал министр здравоохранения Михаил Охлопков. Он тоже начал рассуждать о необходимости объекта – для дачников! И стал уговаривать Божко пойти работать в новый ФАП. Доктор оказался наотрез.

А стройка тем временем шла, хотя рабочие не укладывались в график – ее никто и не думал останавливать. Летом 2019 года завезли оборудование, но все уперлось в обеспечение электричеством – железнодорожное начальство долго отказывалось предоставить силовую линию. Договорились и с РЖД.

Попиариться на открытии медпункта, как это водится, власть не решилась. В октябре того же года на дверях падозерского ФАПа местные жители обнаружили объявление, над которым остается либо смеяться, либо плакать. Гражданам сообщалось, что прием фельдшера будет вестись по четвергам с 10 до 11 часов. Один час в неделю! Но и это время, по словам Александра Божко, приезжающий специалист просиживал в машине без дела.

Две последние зимы к ФАПу в Падозере даже дорожку не чистят (См. фото). Стоит сиротинушкой, гниет потихоньку памятник бесхозяйственности и разгильдяйству. А ведь, к слову, он очень мог бы пригодиться в Кубово или Кривцах – лесных поселках Пудожского района. В Кубово два года назад жители взбунтовались, узнав, что по документам минздрава РК их дряхлый ФАП вдруг «омолодился», и скоро его ждет капитальный ремонт. Причем документ с такой информацией ушел в администрацию президента, что больше всего возмутило кубовлян.

На поднявшийся в соцсетях шум был вынужден отреагировать министр Охлопков. Он срочно приехал в Кубово, своими глазами посмотрел на готовый сложиться от ветхости ФАП, распорядился срочно перевести медпункт в подходящее помещение и пообещал жителям включить строительство медпункта в ближайшие планы минздрава. Однако, как следует из недавнего подписанного Охлопковым официального ответа, планы строительства отодвигаются на 2025 год.

«Пусть бы к нам в Кубово перенесли модульный ФАП из Падозера, раз он там не нужен, мы не против. А то ведь миллионы на ветер…»

– говорят жители пудожской глубинки.

Карельская сказка про белого бычка: миллионы улетели, отвечать некому…