Отключения телесигнала продолжатся в Карелии на следующей неделе

Радиотелевизионный передающий центр РК опубликовал график отключений теле- и радиосигнала на неделю с 12 по 18 июня.

Согласно представленному плану, временные перебои ожидаются лишь в двух поселках Карелии. 13 июня с 11 до 17 часов под отключение попадет Ладва-Ветка, 14 июня в то же время - Вирандозеро.

Причиной неудобств станут плановые профилактические работы. // Фото: unsplash.com