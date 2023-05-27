Отключения электричества ожидаются в Петрозаводске и в районах Карелии

На неделе с 29 мая по 4 июня сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат плановые работы на объектах энергетики республики. В связи с этим ожидаются отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Так, отключения заденут и Петрозаводск. 1 июня света не будет в Соломенном. Помимо столицы республики, временные неудобства ожидают жителей Калевальского, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Прионежского, Сегежского и Сортавальского районов. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят жителям республики извинения за доставляемые неудобства. // Фото: freepik.com