На выпускные в детсады Петрозаводска пустят не всех родителей

В детских садах Петрозаводска на выпускных смогут присутствовать не более одного зрителя от каждой семьи. Введение подобных ограничений объяснил глава карельской столицы Владимир Любарский.

По словам градоначальника, эти ограничения вызваны требованиями противопожарной безопасности. Правила противопожарного режима определяют, что в помещении с одним эвакуационным выходом может находиться не более 50 человек. Во многих дошкольных учреждениях Петрозаводска именно один эвакуационный выход.

«Ни заведующая детсадом, ни глава города не имеют полномочий изменить установленные ограничения, а уж тем более - права их нарушить»,

- заметил Любарский.

Сити-менеджер попросил родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Он посоветовал горожанам запечатлеть выступления своих детей на фото и видео для семейного архива. // Фото: unsplash.com