С указующим перстом основателя Петрозаводска должен стоять не Петр

В топонимике Петрозаводска с недавнего времени появилась 50-метровая улочка имени Александра Даниловича Меншикова. Это наш поклон основателю города Петрозаводска.

Когда вы идете по этому заброшенному месту, вам и в голову не придет, что вы находитесь на улице. И уж совсем не поверите, что она названа в честь основателя Петрозаводска. Да, именно Меншиков положил начало нашему городу, когда в 1703 году заложил первый камень в основание доменной печи Петровского завода в устье реки Лососинницы.

Речь тогда не шла о городе, а всего лишь о слободе, обеспечивающей функционирование Петровского военного завода. А городом мы стали по указу Екатерины II в 1777 году. (Видео)