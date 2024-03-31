Отели Египта не откажутся от системы «все включено»

Глава управления по туризму Египта Амр Элькади опроверг слухи о том, что отельеры страны планируют отказаться от системы «все включено», сообщает РИА Новости.

«Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему "все включено", но с небольшими изменениями»,

- сказал Элькади.

Суть изменений в том, что многие отели Египта, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов с классической схемой сервиса а la carte.

Причина в том, что шведский стол производит слишком много отходов. Люди берут больше еды, чем могут съесть.

«В арабском языке мы называем это "харам" (с арабского - "запрет"). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду",

- сказал Элькади.

Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы «все включено» в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира. // Фото: freepic.diller / Freepik