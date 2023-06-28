Отец просил беззаботного сына найти работу и получил по голове доской

Пенсионер в Лоухском районе поссорился со взрослым сыном, который не ложился спать по ночам и не работал. Ранним утром родственники заспорили, потом дошло до насилия, сообщили в МВД Карелии.

Сын в это время еще не ложился, а родители уже встали. Отец попытался убедить 33-летнего мужчину найти, наконец, работу. Такие разговоры не понравились его отпрыску, он схватил доску и ударил папу по голове.

Пришлось обратиться за медицинской помощью, после этого о конфликте узнал участковый полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью с применением используемого в качестве оружия предмета. // фото: www.freepik.com