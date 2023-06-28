Кондопожанин до смерти забил знакомого фрагментом водопроводной трубы

Житель Кондопоги отправится за решетку на 10 лет и 6 месяцев за серию серьезных преступлений. Суд признал 39-летнего мужчину виновным по ряду статей, сообщили в СУ СКР по региону.

Его осудили за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за такое же преступление, приведшее по неосторожности к смерти, за два избиения и грабеж.

Пьяный мужчина в декабре прошлого года выпивал в квартире одного из жилых домов в Кондопоге в компании знакомых. Он поссорился с 45-летним собутыльником, ударил его по голове рукой, а потом избил фрагментом пластиковой водопроводной трубы. На следующий день пострадавший умер от полученных травм.

Ранее, в октябре, подсудимый украл смартфон из квартиры знакомого. Через некоторое время избил троих людей, одному причинил тяжкий вред. В декабре зашел к знакомой женщине, где избил ее и отнял мобильный телефон.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: www.freepik.com