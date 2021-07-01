Отец, избивший до полусмерти младенца, предстанет перед судом

36-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении собственному сыну тяжкого вреда здоровью. Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Ужасающая история произошла в сентябре прошлого года в одной из квартир столицы Карелии. По версии следователей, после ссоры с супругой мужчина в состоянии алкогольного опьянения, разгневанный громким плачем четырехмесячного сына, избил малыша.

Как сообщалось раньше, мать в этот момент отсутствовала. У ребенка была диагностирована черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Ребенок находится в больнице. Обвиняемый был заключен под стражу. Мужчина признал вину частично.