Жителя Карелии отправили за решетку за смерть знакомого

39-летний житель Суоярвского района в суде пытался доказать свою непричастность к смерти знакомого. Обвиняемый придерживался версии, что в квартире находился некий его однофамилец, который и совершил преступление. Тем не менее суд с этой версией не согласился и вынес решение по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2020 года мужчина выпивал со знакомыми. В какой-то момент возникла ссора. Мужчина, ощутив неприязнь к другому участнику застолья, сильно ударил его несколько раз в область головы. Свидетелем конфликта стал хозяин квартиры. Он помог потерпевшему умыться и лечь спать, а утром, нашел избитого мертвым. В прокуратуре назвали причину гибели потерпевшего.

«Смерть потерпевшего наступила вследствие закрытой тупой травмы головы, причиненной подсудимым»,

- сообщили в надзорном органе.

Нападавший был задержан. О мужчине известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Из тюрьмы он вышел в декабре 2019 года, где отбывал наказание за причинение смерти по неосторожности. Суд признал его виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима. Мужчине также придется выплатить один миллион рублей родным погибшего. (фото rbc.ru)