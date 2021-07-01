Мужчина вовремя заметил, что обронил банковскую карту и спас деньги

Костомукшанин сообщил в полицию о пропаже денег со своей банковской карты.

Мужчина обронил карту на улице, спустя время его счет стал уменьшаться. Житель Карелии успел быстро перевести сбережения на другой счет, а злоумышленнику удалось потратить чуть более тысячи рублей, сообщили в МВД.

Оперативники узнали, что чужую карту нашла соседка потерпевшего. Женщина расплатилась за покупки в нескольких магазинах, но затем доступ к деньгам был закрыт. Подозреваемая в краже созналась. Возбуждено уголовное дело. (фото news.rufox.ru)