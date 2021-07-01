01 июля 2021, 16:40
Полиция разыскивает подозреваемого в краже мужчину
Бдительных жителей столицы Карелии просят внимательно присмотреться к человеку на видео
Полиция пытается установить личность возможного подозреваемого по видео. Качество записи, конечно, не самое лучшее, но другого видео МВД не предоставило.
Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан помочь разыскать мужчину, запечатленного в кадре. Этот человек может быть причастен к совершению имущественного преступления.
Значимые сведения полиция просит сообщать по телефонам: +79004554299, +79535420088 или 02.