Полиция разыскивает подозреваемого в краже мужчину

Полиция пытается установить личность возможного подозреваемого по видео. Качество записи, конечно, не самое лучшее, но другого видео МВД не предоставило.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан помочь разыскать мужчину, запечатленного в кадре. Этот человек может быть причастен к совершению имущественного преступления.

Значимые сведения полиция просит сообщать по телефонам: +79004554299, +79535420088 или 02.