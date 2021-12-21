Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой напал на заведующего кафедрой

Евгений Тепляков напал на завкафедрой факультета психологии МГУ, где учится его 9-летняя дочь Алиса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

В кадре видно, что мужчину держат двое охранников, а он прорывается к завкафедрой и что-то громко выкрикивает. В конфликт отец 9-летней Алисы вступил из-за ее плохой оценки.

В МГУ сообщили, что вызвали полицию. Примечательно, что преподавателя отец атаковал при своей дочери, которая стоит тут же и наблюдает за всем происходящим.

Ранее сообщали, что экзамен по математике Алиса сдала раньше срока, 17 декабря.

Напомним, девочка с четырех лет обучалась дома и сдавала экзамены экстерном. В 2021 году она сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Ее отец уже не раз конфликтовал с руководством университета. Ему не нравилось многое, он устраивал скандалы. // Фото: источник