Стало известно, как будут работать медучреждения Карелии в праздники

В карельском Минздраве определились с режимом работы медучреждений в новогодние и рождественские праздники. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства.

Так, поликлиники в районах и Костомукше 31 декабря, 2, 4, 7 января - по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9 до 16 часов;

1, 8, 9 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому;

3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.

Поликлиники Петрозаводска:

31 декабря, 1,2,4,7,8,9 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому с 8 до 16 часов и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9 до 13 часов, работой рентген-кабинетов и клинических лабораторий в зависимости от потребности, кабинетов вакцинации - с 10 до 15 часов.

3, 5, 6 января - по обычному режиму рабочего дня.

Республиканский стоматологический центр:

3, 5, 6 января - по обычному режиму рабочего дня.

С 31 декабря по 9 января – оказание неотложной стоматологической помощи:

- взрослому населению – с 8 до 20 часов (ул. Гоголя, 10),

- детскому населению – с 11 до 17 часов (ул. Калинина, 51-а),

- в ночное время взрослым и детям – с 21 до 7 часов (ул. Гоголя,10).

График работы врачей узких специалистов во взрослых поликлиниках Петрозаводска:

31 декабря – Городская поликлиника №1 (ул. Свердлова, 20),

2 января – Городская поликлиника №1 (пр. Лесной, 40),

4, 8 января – Городская поликлиника №3 (пр. Первомайский, 28)

9 января – Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1)

3, 6 января – прием гинекологических пациенток в женской консультации Родильного дома им. К.А. Гуткина.

График работы врачей узких специалистов в детских поликлиниках Петрозаводска:

31 декабря, 8 января – Городская детская поликлиника №1 (пр. Октябрьский, 58),

2 января – Городская детская поликлиника №2 (ул. Ровио, 13),

4 января - Детская республиканская больница (ул. Парковая, 58),

9 января – Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1). (фото pixabay.com, DarkoStojanovic)