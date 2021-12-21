Прокуратура потребовала отремонтировать здание очистных в Надвоицах

В поселке Надвоицы здание фильтровальной станции, силами которой производится очистка и обеззараживание воды, оказалось в аварийном состоянии, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В здании разрушались кирпичные стены. Находиться внутри работникам было не безопасно. Прокуратура района после публикаций в СМИ о проблеме муниципального имущества, обеспечивающего подачу воды населению, провела проверку. Ее результатом стало обращение в суд. Ведомство требовало обязать орган местного самоуправления провести ремонт станции.

Суд согласился с позицией прокуратуры и поддержал требование. Выполнение ремонта здания находится на контроле прокуратуры. (фото ysia.ru)