Отдыхающий из России погиб в Абхазии

В Абхазии погиб турист из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МЧС республики.

По данным издания, 48-летний мужчина из Нижегородской области утонул в Черное море в городе Гагра 2 сентября. Сейчас поиски тела отдыхающего ведут спасатели, работы осложняет сильный шторм.

Посольство России в Абхазии порекомендовало отдыхающим избегать купания во время неблагоприятных погодных условий. За весь туристический сезон в республике утонуло 12 путешественников из России. Фото pixabay.com/ermakovasve