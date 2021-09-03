03 сентября 2021, 20:13
Мир

Отдыхающий из России погиб в Абхазии

48-летний мужчина из Нижегородской области утонул в Черном море

В Абхазии погиб турист из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МЧС республики.

По данным издания, 48-летний мужчина из Нижегородской области утонул в Черное море в городе Гагра 2 сентября. Сейчас поиски тела отдыхающего ведут спасатели, работы осложняет сильный шторм.

Посольство России в Абхазии порекомендовало отдыхающим избегать купания во время неблагоприятных погодных условий. За весь туристический сезон в республике утонуло 12 путешественников из России. Фото pixabay.com/ermakovasve

Обсудить
просмотр
193020
Метки: 
абхазия
гибель
турист
Черное море
гагра